Борьба с коронавирусом: число излечившихся за сутки впервые больше числа зараженных

Этот вторник для Китая стал переломным моментом в борьбе с коронавирусом. Число излечившихся от заболевания впервые превысило количество новых заражений, зафиксированных за сутки в стране. Об этом говорят обнародованные статистические данные.

Из медучреждений за предыдущие сутки вышли излечившимися 1824 человека. В этот же период времени было зарегистрировано 1749 новых случаев заражения.

Также в стране на протяжении 15 дней наблюдается положительная тенденция в виде понижения числа новых заражений по всей стране, исключая провинцию Хубэй. К примеру, 3 февраля было зафиксировано 890 случаев болезни, 18 же февраля – 56.

Внутри провинции Хубей основная активность заболевания приходится на город Ухань, явившийся очагом эпидемии. За 18 февраля в столице провинции заболели коронавирусом 1660 человек, в остальной же ее части - только 33.