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Советские законы, электронные чеки и пенсии: какие нововведения ожидают россиян с 1 февраля

Егор Левин
09:48 01.02.2020
Пенсии и различные пособия станут больше, возрастут и цены на столичные транспорт, а также советские законы прекратят свое действие и станет доступнее дальневосточный гектар.
Советские законы, электронные чеки и пенсии: какие нововведения ожидают россиян с 1 февраля
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В феврале продолжился процесс вступления в силу законодательных изменений, начавшийся в первый день нового года. Вырастут соцвыплаты и пособия для детей, станет доступнее дальневосточный гектар и многое другое.

Пенсии и пособия

В России возрастет ежемесячная выплата федеральным льготникам. В 2020 году она вырастет на 3% и составит 65 619 рублей для Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. Выплата инвалидам войны составит 5565 рублей, инвалидам первой группы - 3897 рублей.

Также возрастет единовременное пособие при рождении ребенка - пособие вставшим на учет в медорганизации на раннем сроке женщинам равно 675 рублям, выплата после родов - 18 тысяч рублей. Пособие по уходу за ребенком вырастет до 3375 рублей за первого и до 6751 рублей за второго и последующих детей.

Советские законы

В феврале прекращается действие более 3,7 тысяч правовых актов времен СССР и РСФСР, что упорядочивает правовую систему РФ. Среди отмененных документов оказались декреты «О восьмичасовом рабочем дне», взимании налогов и другие, а также постановление «Об утверждении республиканских технических условий на колбасы».

Дальневосточный гектар

Земельный участок в Забайкалье и Бурятии смогут теперь получить жители всех регионов Дальнего Востока. В дальнейшем дальневосточные гектары станут доступны всем россиянам.

Напомним, участки, которые предлагается получить желающим, в размере составляют до 1 гектара. Единственное необходимое условие - выбрать цель пользования и отчитаться об этом через три года, чтобы по истечении срока можно было получить его в собственность.

Электронные чеки

С 1 февраля 2020 года торговые автоматы могут не выдавать бумажный чек. Речь идет о любом устройстве, получающем платежи, к примеру, о вендинговом терминале. Вместо бумажного чека на экране отобразится QR-код покупки.

Московский общественный транспорт

С февраля повысится цена проезда в общественном транспорте в Москве. Повышение в среднем составит 3%. Изменения касаются карты «Тройка» и единого проездного: поездки по первой подорожают до 40 рублей в «центральной» зоне и 47 рублей в зоне «Пригород», по второму - до 57 рублей за одну поездку.

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