Из круизного заточения: пассажиры Diamond Princess вскоре сойдут на берег

Сегодня, 19 февраля, на берег с борта круизного лайнера Diamond Princess сойдут 500 пассажиров судна, которое простояло две недели на карантине в порту японского города Йокогама. В основном, граждане Японии и двое наших соотечественника, супружеская пара из Владивостока.

Планируется, что в течение трех дней судно покинут оставшиеся туристы, у кого коронавирус не подтвердился. Тот, кто проживал в общих каютах с зараженными будут вынуждены продлить свой «отпуск» еще на некоторое время.

Всего в «коронавирусном заточении» находились около четырех тысяч человек. По последним данным, на лайнере в 542 случаях подтвердилась опасная инфекция.

В самом Ухане, эпицентре коронавирусной инфекции, количество жертв продолжает расти и составляет уже 2004 погибших. Общее число заражений увеличилось до 74 185.