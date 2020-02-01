В небе над Иркутском заметили необычные круги
Над Ангарой появились три облака в форме колец, два из них были переплетены.
© Видео: Антон Лапин, «ВКонтакте» © Фото: Антон Лапин, «ВКонтакте»
Жители Иркутска заметили в небе над рекой Ангарой необычное явление - сразу три ровных белых круга. Фото и видео опубликованы в соцсетях.
Откуда появились круги, не известно. Иркутяне называют самые разные версии.
Некоторые предположили, что следы в форме колец, два из которых соединены друг с другом, мог оставить беспилотник.
Один из комментаторов, представившийся астрономом, заявил, что в этом нет ничего странного - это просто облака.