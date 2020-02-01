В небе над Иркутском заметили необычные круги

Жители Иркутска заметили в небе над рекой Ангарой необычное явление - сразу три ровных белых круга. Фото и видео опубликованы в соцсетях.

Откуда появились круги, не известно. Иркутяне называют самые разные версии.

Некоторые предположили, что следы в форме колец, два из которых соединены друг с другом, мог оставить беспилотник.

Один из комментаторов, представившийся астрономом, заявил, что в этом нет ничего странного - это просто облака.