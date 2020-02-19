Россия созвала срочное заседание в ООН из-за невыдачи визы главе делегации РФ

Москва инициировала экстренное заседание комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания после случая невыдачи визы США представителю российской делегации Константину Воронцову.

«Заседание состоится в начале следующей недели. Мы попросим прийти туда генерального секретаря ООН и доложить нам, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в Организации Объединенных Наций», – заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Ежегодное заседание комиссии Организации объединенных наций по разоружению было отложено на 10 дней в связи с тем, что главе российской делегации Константину Воронцову Соединенные Штаты не выдали визу.

В последние годы случаи невыдачи американских виз дипломатам из других стран становятся нормой. В сентябре была аналогичная ситуация с отказом в выдаче виз нескольким членам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией и призвал Вашингтон нормализовать ситуацию.