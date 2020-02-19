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Курс на Крым: завершается строительство трассы «Таврида»

Виктория Косогляденко
Ирина Егорова
04:01 19.02.2020
Дорога готова на 85%. Все работы обещают завершить уже осенью, и ввести в эксплуатацию перед Новым годом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Строительство трассы «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь, находится на заключительном этапе. На дорогу, построенную с нуля, начали укладывать асфальт. Для дороги, пропускная способность которой рассчитана до 40 тысяч машин в сутки, требования самые строгие. Строителям пришлось выравнивать рельеф, делать восемь естественных насыпей и углублений, чтобы получить ровную дорогу. А потом не просто положить асфальт, а собрать целый «слоеный пирог»: песок для водопроводимости, щебень - для прочности, а только потом пятисантиметровый слой асфальтобетона - для гладкой поверхности и комфортной езды.

«Все должно быть ровненько, в идеале», - рассказал машинист катка Алексей Макухин.

Укладка сверхпрочного покрытия осуществляется с помощью массивных катков, которые движутся друг за другом на минимальной дистанции со скоростью 5 км/ч. Такая технология позволяет не пропустить даже малейшие шероховатости.

На протяжении 250 километров дорога проходит через реки, рельсы и туннели в горной местности. На «Тавриде» продуманы все инженерные конструкции. Например, пришлось срезать холмы Мекензиевых гор, чтобы сократить дорогу на 100 километров.

«Таврида» проходит и над пещерой. Такого нет ни на одной дороге в России. Древнее подземелье накрыли монолитной железобетонной плитой, размером с футбольное поле, а в основание вбили 95 свай.

«Участок сейсмически безопасен. Даже если у пещеры начнет осыпаться свод, над ним плита, которая выдержит абсолютно все», - объясняет специалист по связям с общественностью строительной компании Григорий Назаров.

Специалисты говорят, что этому покрытию износа не будет. По данным лабораторных испытаний, ремонт не потребуется первые пять лет эксплуатации. На данный момент, асфальт прошел испытания тяжелой техникой. На днях по нему прокатились журналисты, но а для всех без исключения трасса откроется зимой, после того как дорога станет еще более красивой и безопасной: с отбойниками, освещением и разметкой.

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