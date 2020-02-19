Хроника эпидемии: число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2004

Количество жертв вируса COVID-19 продолжает расти. По последней информации китайских властей, в стране насчитывается уже 2004 погибших от нового заболевания. Об этих цифрах сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Общее число заражений в Китае также увеличилось. Коронавирусом больны 74 185 жителей страны.

Медицинские службы и учреждения государства делают все возможное для борьбы с болезнью. Сегодняшняя статистика указывает на 14 376 случаев выздоровления. Эпидемия коронавируса, по мнению многих специалистов, достигла своего пика, но ее спад пока не наблюдается.