«Большой, неоценимый опыт»: в департаменте здравоохранения Тюмени рассказали, как прошел карантин
Только что завершился длившийся две недели карантин лечебно- реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала «Звезде», как провожают бывших пациентов в учреждении.
«Вот сейчас мы проводили, буквально несколько минут назад, 62 человека. Те, кто улетают у нас самолетом в Москву, часть билеты приобретали самостоятельно еще раньше и улетают по своей программе. но, тем не менее, мы всех проводили в аэропорт. Следующая партия начинает разъезжаться - кому на запад, кому на восток - с железнодорожного вокзала. Мы тоже будем пациентов провожать», - объяснила она.
Также Инна Куликова высказала свое мнение относительно организации карантина, его медицинского обслуживания и работы персонала.
«Это большой опыт, неоценимый опыт. Буквально с колес какие-то навыки и знания приобретались, в том числе и персоналом госпиталя, потому что предусмотреть на старте все практически было невозможно. И мы сейчас с удовольствием делимся опытом с нашими коллегами из других регионов. И надо сказать, что персонал, который работал в госпитале, отработал великолепно» - поделилась Куликова.