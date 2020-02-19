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«Большой, неоценимый опыт»: в департаменте здравоохранения Тюмени рассказали, как прошел карантин

Анна Берестовая
03:03 19.02.2020
Персонал, находившийся в госпитале во время карантина, по словам главы тюменского Минздрава, «отработал великолепно»
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Только что завершился длившийся две недели карантин лечебно- реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала «Звезде», как провожают бывших пациентов в учреждении.

 «Вот сейчас мы проводили, буквально несколько минут назад, 62 человека. Те, кто улетают у нас самолетом в Москву, часть билеты приобретали самостоятельно еще раньше и улетают по своей программе. но, тем не менее, мы всех проводили в аэропорт. Следующая партия начинает разъезжаться - кому на запад, кому на восток - с железнодорожного вокзала. Мы тоже будем пациентов провожать», - объяснила она.

Также Инна Куликова высказала свое мнение относительно организации карантина, его медицинского обслуживания и работы персонала.

«Это большой опыт, неоценимый опыт. Буквально с колес какие-то навыки и знания приобретались, в том числе и персоналом госпиталя, потому что предусмотреть на старте все практически было невозможно. И мы сейчас с удовольствием делимся опытом с нашими коллегами из других регионов. И надо сказать, что персонал, который работал в госпитале, отработал великолепно» - поделилась Куликова.

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