«Большой, неоценимый опыт»: в департаменте здравоохранения Тюмени рассказали, как прошел карантин

Только что завершился длившийся две недели карантин лечебно- реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала «Звезде», как провожают бывших пациентов в учреждении.

«Вот сейчас мы проводили, буквально несколько минут назад, 62 человека. Те, кто улетают у нас самолетом в Москву, часть билеты приобретали самостоятельно еще раньше и улетают по своей программе. но, тем не менее, мы всех проводили в аэропорт. Следующая партия начинает разъезжаться - кому на запад, кому на восток - с железнодорожного вокзала. Мы тоже будем пациентов провожать», - объяснила она.

Также Инна Куликова высказала свое мнение относительно организации карантина, его медицинского обслуживания и работы персонала.