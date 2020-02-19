«Убежденность и бесстрашие»: внучка генерала Черняховского о вере деда в победу над фашизмом

Внучка легендарного полководца, генерала армии Ивана Черняховского в рамках проекта Министерства обороны РФ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Дорога памяти» рассказала «Звезде» о подвиге своего прадеда, воевавшем за освобождение Родины.

«Приднепровская операция...Когда было решено непланомерное форсирование Днепра, шли на подручных средствах. Артиллерия и танки стояли вдоль берега, они прикрывали внезапное наступление. Как только первые ряды солдат прошли на другой береги и там закрепились, деда тут же перевезли туда на плоту. Вокруг разрывались снаряды», - рассказала внучка героя.

Оценивая поступок Черняховского, его адъютант Комаров, который был с ним до последнего вздоха, сказал ему: «Иван Данилович, вы очень рискуете, вам запрещено покидать командирские штабы», рассказывает Орлова.

«На наш смотрят тысячи глаз и мы должны быть как пример, чтобы наше убежденность и бесстрашие вселяли веру в абсолютную победу над фашизмом», - таков был ответ генерала.

Иван Черняховский умер 18 февраля 1945 года при освобождении Польши, не дожив три месяца до Победы. Через несколько дней он бы получил маршальские погоны. Ему не было еще и сорока лет - самый молодой генерал Красной Армии и командующий фронтом руководил войсками во время освобождения Витебска, Минска, Вильнюса.

На траурной церемонии, которая прошла в день годовщины смерти Черняховского, глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил уникальный, целеустремленный и незаурядный ум полководца и подчеркнул важность сохранения истории в дни, когда предпринимаются попытки фальсифицировать ее.

Принять участие в «Дороге памяти» могут все родственники ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Для того, чтобы память о них сохранилась для будущих поколений, нужно предоставить сведения о своих близких на сайт Минобороны РФ. Там существует специальный раздел, в базу данных которого следует загрузить фото ветерана. Все сведения автоматически будут занесены в мультимедийную галерею. Также они войдут в специальную историко-мемориальную экспозицию в подмосковном парке «Патриот», пополнить которую можно будет и по прошествии праздника.