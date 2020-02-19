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В российскую Арктику могут включить новые районы

Ирина Егорова
23:51 19.02.2020
Это обусловлено тем, что на этих территориях климат и специфика хозяйства соответствуют критериям Арктической зоны.
В российскую Арктику могут включить новые районы
© Фото: pixabay.com

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило включить в границы Арктической зоны РФ (АЗРФ) несколько приполярных районов в Коми и Карелии, а также сельских поселений в Красноярском крае. Инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что Арктикой могут стать территории муниципальных образований городских округов «Усинск» и «Инта», муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми, Калевальского национального муниципального района, Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа Республики Карелия.

Власти аргументирует это тем, что арктическая зона имеет свои отличительные черты - это экстремальные климатические условия, специфика хозяйственной деятельности, в том числе удаленность от остальных промышленных центров и другие особенности. Ведомство считает предложение целесообразным в связи с тем, что перечисленные территории находятся на линии Северного полярного круга в зоне полярного круга.

На данный момент в арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области, а также часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана. Основные населенные пункты расположены на побережье море.

Здесь проживает около 1,4% населения всей страны - 1,95 миллиона человек.
Также регион имеет важное военно-стратегическое значение для России. В АЗРФ находится ряд важнейших предприятий оборонной промышленности.

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