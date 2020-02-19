Россия провела наземное и воздушное патрулирование в Сирии

Россия продолжает работу по способствованию невоенному разрешению конфликта в Сирии и по всесторонней помощи гражданам страны в восстановлении мирной жизни.

Прошедшие сутки отметились сразу тремя гуманитарными акциями в населенном пункте Гирка-Шаму провинции Хасеке и в Бадрани и Мутлак-Эль-Каашише в провинции Ракка . Российский Центр по примирению враждующих сторон выдал нуждающимся сирийцам 750 наборов продовольствия, имеющих общий вес в 2,38 тонны.

Всего за время участия России в процессах урегулирования в Сирийской Арабской Республике прошло 2377 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 970,73 тонны.

За прошлые сутки медики из Министерства обороны РФ оказали помощь 278 гражданам Сирии в Алеппо и Хасеке. Всего медицинскую помощь от России получили 125 819 сирийцев.

Также продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.

Были проложены новые маршруты патрулирования военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

Патрулирование прошло в соответствии с утвержденными планами и обошлось без происшествий.

Силы армейской авиации РФ реализовали воздушное патрулирование сирийских территорий с аэродрома Камишлия.