ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.
© Фото: Ministry of Defense of Ukraine Facebook
Украинские военные вынуждено покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Об этом 19 февраля сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.
Он отметил, что ВСУ потеряли один пункт наблюдения.
По его словам, в целом украинские позиции остались неизменными, передает портал Еспресо.TV.
Также он заявил, что ситуация в зонах разведения контролируется.
Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.