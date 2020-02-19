ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

Украинские военные вынуждено покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Об этом 19 февраля сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

Он отметил, что ВСУ потеряли один пункт наблюдения.

По его словам, в целом украинские позиции остались неизменными, передает портал Еспресо.TV.

Также он заявил, что ситуация в зонах разведения контролируется.

Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.