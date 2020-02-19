Весне дорогу: синоптики предсказали теплый конец февраля
В конце февраля - начале марта Москву ожидает теплая погода, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, ночью столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 - 5 градусов, дневная температура будет колебаться около нуля.
«Конец февраля будет очень теплым, с температурой выше +5 градусов», - сказала синоптик.
Отмечается, что подобной экстремальной зимы не наблюдалось последние 140 лет и было всего несколько случаев, когда аномалия составляла более +4 градусов.
«Во всех этих случаях следующий месяц был теплым, то есть аномалия марта была положительная», - пояснила Позднякова в комментарии RT.
Таким образом, опираясь на имеющиеся данные, март в столичном регионе пройдет также с положительной аномалией температуры.