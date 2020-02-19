Вечный огонь в Москве готовят ко Дню защитника Отечества: видео

В Москве прошла профилактика мемориала у Кремля в рамках подготовки ко Дню защитника Отечества. Специалисты проверили работу Вечного огня – одного из главных символов мемориальной композиции.

На мероприятии присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Юрий Бирюков. Он отметил, что профилактическая проверка горелки Вечного огня в обязательном порядке проводится перед государственными праздниками - Днем защитника Отечества и Днем Победы. Кроме того, специалисты «Мосгаза» проводят ежемесячный мониторинг.

Впервые Вечный огонь у Кремля был зажжен 8 мая 1967 года. С тех пор уже 53 года пламя не гасло. Мемориал работает при любой погоде, не зависит от снега, ветра, дождя и другой непогоды. Он оснащен тройной системой резервирования, а в случае неполадки специалисты немедленно получают сигнал и прибывают для устранения проблемы.