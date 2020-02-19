«Созвездие добра»: в Калмыкии прошел благотворительный концерт с участниками «Новой Звезды»

Обладателем приза зрительских симпатий «Новой звезды-2020» стал исполнитель горлового пения Лиджи Горяев из Калмыкии, за которого буквально всей республикой голосовали в прямом эфире телеканала «Звезда».

«Есть такая пословица на калмыкском языке - человек богат родственниками. Калмыкия маленькая, но мы сплотились», - сказал участник после оглашения результатов.

Спустя несколько месяцев, в Калмыкии снова сплотились, но уже ради помощи больным детям республики - Горяев собрал благотворительный концерт «Созвездии добра», на котором собрались участники Новой звезды.

«Как только нам сказали, что это благотворительный концерт, мы собрались сразу и сказали: "Лиджи, мы едем!", - безоговорочно, потому что помощь детям, тем более мы можем это сделать, почему бы нам не помочь», - сказала победительница конкурса «Новая звезда - 2020»София Легран.

Участники концерта в один голос говорят, что после проекта есть жизнь - новых звезд, настоящих артистов.

«Это семья, это такая "новозвездянская" наша семья, потому что один за всех и все за одного», - отметила финалистка проекта Екатерина Курочкина.

Участниками «Новой Звезды-2020» гордиться и эта сцена, которая стала началом звездного пути. Сейчас Горяев уже не просто обладатель специального приза, но и заслеженный ртист республики Калмыкия.

«Сегодня есть шанс увидеть все сезоны Калмыкии, которые участвовали в нашем проекте - это здорово! Мы сейчас запустили кастинг на новый сезон нашего телепроекта и будем с радостью ждать новых заявок от ваших вокалистов», - сказал продюсер конкурса Павел Воеводин.

Сейчас масштабный кастинг на новый сезон телепроекта находится в самом разгаре. Шанс есть у каждого, особенно, если заручиться такой же поддержкой, как в Калмыкии.