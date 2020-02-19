На свободе: истек срок карантина для эвакуированных из Китая в Тюмень граждан РФ

В санатории «Градостроитель» под Тюменью подошел к концу двухнедельный карантин для граждан России и СНГ, эвакуированных из Китая.

Люди, пробывшие в госпитале последние 14 дней, отбывают домой - кто на самолете, кто железнодорожным транспортом. Персонал санатория провожает гостей до аэропорта и вокзала.

Как рассказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, шесть человек даже решили добровольно остаться еще на несколько дней и понаблюдать за своим здоровьем.

Карантин начался после прибытия в тюменский лечебно-реабилитационный центр из провинции Хубэй 126 россиян и 16 граждан СНГ. Мера предосторожности была организована в связи с произошедшей в Китае вспышкой коронавируса, получившего официальное название COVID-19.

На территории России было выявлено всего два случая заболевания новым вирусом. Оба больных были успешно вылечены и выписаны из медучреждений. Среди граждан, остававшихся на карантине, заболевших коронавирусом не было.