Небензя: Россия не прекратит поддерживать Сирию и их законную борьбу с террористами

Москва продолжит поддерживать законную борьбу с международным терроризмом, которую осуществляет сирийское правительство, заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя.

Он отметил, что Соединенным Штатам не удастся обеспечить «политическое прикрытие» террористам и заставить правительство САР договариваться с ними.

Постпред отметил, что с российской стороны будут приложены все усилия для нормализации сложившейся ситуации.

«Считаем важным налаживать исторические связи между различными этноконфессиональными группами населения САР, которым был нанесен тяжелый урон в ходе попыток разорвать страну на куски», - уточнил Небензя.

Боевые действия в Сирии активно идут с 2011 года. По приглашению сирийского лидера Башар Асада в 2015 году вооруженные силы РФ оказывали помощь в зачистке от боевиков.