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«Такой человек был нужен эпохе»: Путин произнес речь на открытии концерта памяти Собчака

Вадим Синицын
20:57 19.02.2020
Памятный концерт состоялся в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
«Такой человек был нужен эпохе»: Путин произнес речь на открытии концерта памяти Собчака
© Фото: ТРК Звезда

Владимир Путин посетил Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня ухода из жизни первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака.

Днем президент возложил цветы к памятнику мэру на Васильевском острове. Вечером Путин прибыл в Филармонию имени Дмитрия Шостаковича, чтобы посетить концерт памяти Анатолия Собчака.

«Такой человек, как Собчак, был нужен эпохе», - отметил президент, открывая концерт.

Путин добавил, что Собчак являлся политиком общенационального масштаба, но вместе с тем был его другом и учителем. Российский лидер вспомнил, как Собчак еще в 1996 году брал его в поездки по сложным регионам, и отметил, что это «была большая школа».

Зимой 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом кандидата в президенты Путина, но в скором времени скончался из-за острой сердечной недостаточности. Это случилось в ночь на 20 февраля в Калининградской области, куда Собчак приехал в рамках предвыборной кампании.

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