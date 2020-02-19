Любовь, музыка, карантин: что рассказывают эвакуированные из Уханя в Тюмень россияне

Для россиян и граждан СНГ, которые были эвакуированы в начале февраля из китайского Уханя в Тюмень из-за вспышки коронавируса нового типа, завершился двухнедельный карантин. После получения последних результатов анализов специалисты убедились, что ни у кого из поступивших опасной инфекции нет и их можно отправлять домой.

В этот радостный для эвакуированных день «Звезда» оказалась на месте событий.

«Мы уже абсолютно адаптировались ко всему, к этому месту, даже не знаем, как мы выйдем, кто нас будет так кормить», - признаются Денис Долбнев и Валерия Лазарева.

По их словам время в карантине оказалось идеальным для раздумий о смысле жизни и просмотра сериалов, несмотря на то, что выходить из комнаты было нельзя, скучать не приходилось.

А вот для Даниила Парфенова вспышка коронавируса оказалась судьбоносной, так как в ожидании эвакуации, он познакомился с девушкой Инной Савинцевой и между ними вспыхнула настоящая любовь.

Всю дорогу они проболтали на борту военного самолета, но карантин их разлучил - жили в соседних комнатах, общались в социальных сетях.

Сейчас молодые люди планируют встретиться уже в Москве, Инна уже прибыла столицу, а Павел еще поездом едет в Красноярск.

«Человек из творческой среды и это очень классно! У нас одинаковые жизненные ценности и жизненные перспективы, только у меня в музыкальном плане, а у него совмещение бизнеса и фотографии», - сказала девушка.

По ее словам их встреча должна состоятся в начале марта.

«Побыть вместе, забыть про этот карантин, отправившись гулять по Москве, где я ни разу не был», - поделился планами Павел.

Всего из Уханя вывезли 144 человека, среди которых были и граждане Белоруссии, Казахстана и Украины. Эвакуация прошла быстро и слаженно. На протяжении полета рядом с пассажирами находились военные медики и единственные журналисты на борту - съемочная группа телеканала «Звезда».

Сабина Полякова преподавала английский язык в Ухани и на протяжении полугода не виделась с семьей. В аэропорту ее встречает отец.

«Интересны ощущения, необычные. До этого ничего подобного не испытывала. Когда вся ситуация стабилизируется я планирую вернуться назад», - рассказала девушка.

Все выписавшиеся из карантина бесплатно отправляются домой самолетом или поездом. Дольше всего - до Владивостока - пять дней.