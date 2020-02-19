«Непосильные» штрафы: почему поправки в КоАП вызывают слишком много вопросов

Предлагаемые в новом КоАП штрафы для автомобилистов вызывают много вопросов как со стороны простых граждан, так и депутатов. По их мнению, новые поправки требуют коррективы, так как суммы штрафов могут и вовсе, отбить у многих граждан желание садиться за руль.

«Звезда» решила пообщаться с автомобилистами и выяснить, насколько сильно бьет по карману оплата штрафов и всегда ли согласны они со своим правонарушением.

Житель Нижнего Новгорода Александр Петров получил по почте решение суда спустя 1,5 года после того, как ему «выставяли» штрафы за многократные превышения скорости на одном и том же участке. Однако, мужчина уверяет, что ранее извещения ему не поступали, да и само правонарушение он не совершал.

«Девять с лишним тысяч рублей - 6 штрафов, а по почте пришло 4. По времени все практически совпало. Это решение совпало с приходом штрафов и решением суда. Если вовремя, то можно опротестовывать, спустя полтора года этим уже никто заниматься не будет», - рассказал мужчина.

С другой проблемой столкнулся Илья Илишенко, который поставил свой автомобиль на платной парковке в Москве, оплату произвел через приложение, однако через некоторое время получил штраф - 5000 рублей.

«Как выяснилось, приложение парковки Москвы неправильно определило мою зону и, несмотря на то, что я оплатил, мне выписали штраф. На данный момент он составляет 5000 рублей» - уточнил автомобилист.

Согласно новому законопроекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрено повышение штрафа с 500 до 3000 рублей, от 40 до 60 км/ч с - 1500 до 4000 рублей, более чем на 60 км/ч – вместо 2500 до 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. В случае, если нарушение совершено повторно, водителю грозит штраф до 10000 рублей или лишение прав на один год.

В поддержку автомобилистов выступил и премьер-министр Михаил Мишустин, который подчеркнул, что новые штрафы оторваны от реальных доходов населения.

«При разработке нового кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5000 рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», - заявил он на заседании правительства.

Однако в центре организации дорожного движения заявили, что размер штрафов не индексировался с 2013 года и на данный момент суммы 250 рублей являются смешными.

В тоже время не стоит забывать, что размер штрафов един на всей территории России, а в провинциальных городах, где уровень доходов уступает столичному, такие суммы вряд ли покажутся смешными.

«Пока мы не начнем за какое-то количество штрафов отбирать автомобили, сажать такого нарушителя в места не столь отдаленные, у нас всегда будет проблема с тем, что кто-то будет нарушать, - лучше расстреливать, - ну это наверное, слишком» - заявил заместитель руководителя дирекции фотофиксации ЦОДД Егор Чернов.

Проект нового кодекса об административных правонарушениях должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму в марте 2020 года. Однако, многие депутаты уже заявили, что в таком виде документ не поддержат.