В «Ростелекоме» проходят обыски

В офисах «Ростелекома» проходят обыски. Информацию о мероприятиях подтвердил пресс-секретарь организации Андрей Поляков.

Как отметил представитель компании, обыски проводятся по факту выявленных компанией вместе с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок. Также вопросы появились относительно выполнения строительно-монтажных работ по ряду коммерческих и государственных проектов.

Поляков подчеркнул, что «Ростелеком» сотрудничает с органами и создает все необходимые для оперативных действий условия. В интересах следствия иные детали на данный момент не раскрывается.