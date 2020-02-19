В «Ростелекоме» проходят обыски
Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок.
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В офисах «Ростелекома» проходят обыски. Информацию о мероприятиях подтвердил пресс-секретарь организации Андрей Поляков.
Как отметил представитель компании, обыски проводятся по факту выявленных компанией вместе с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок. Также вопросы появились относительно выполнения строительно-монтажных работ по ряду коммерческих и государственных проектов.
Поляков подчеркнул, что «Ростелеком» сотрудничает с органами и создает все необходимые для оперативных действий условия. В интересах следствия иные детали на данный момент не раскрывается.