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В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Ирина Егорова
01:44 19.02.2020
Картина рассказывает о пути, который прошел будущий создатель легендарного автомата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Калашников», посвященного создателю знаменитого автоматического оружия. Выпуск фильма на большой экран приурочили к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. В широкий прокат фильм выйдет 20 февраля.

«Он был упорный человек, нелегкие ему выпадали испытания. Упорство и жажда победить», - охарактеризовывает Калашникова Сергей Бодров, автор сценария и продюсер фильма.

По словам режиссера картины Константина Буслова, съемочный процесс проходил с марта 2019 года по конец июля, а вся работа над фильмом, начиная от идеи - 3,5 года.

В главных ролях снялись Юрий Борисов, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин и другие актеры.

Что касается точности отображения исторических деталей в фильме, то зрители отметили их достоверность, а многие открыли для себя что-то новое.

«Точно переданы исторические детали. Многие моменты были открытием, хот тема знакомы с детства», - поделился своими впечатлениями актер Сергей Комаров.

Своими впечатлениями после просмотра поделился Герой России Юрий Цветов.

«Мне понравился фильм тем, что он показывает историю нашего российского государства, его талантливых людей, которые поднимали на высокий уровень наше вооружение, наше армию и честь нашей страны», - рассказал он.

Картина «Калашников» повествует о том, как простой деревенский парень-самоучка прошел путь к триумфу создателя легендарного оружия. Это имя символизирует надежность. Автомат знаменитого конструктора признан лучшим оружием в мире.

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