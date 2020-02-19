В Госдуму внесли проект амнистии в связи с 75-летием Победы

В Государственную думу внесен проект постановления об амнистии в связи с 75-летием Победы. Предлагается амнистировать впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. В частности, несовершеннолетних, инвалидов, матерей и одиноких отцов, мужчин в возрасте старше 55 и женщин старше 50 лет. Эта мера также должна затронуть людей, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, и приравненных к ним лиц.

Кроме того, предлагается амнистировать выполнявших воинский либо служебный долг в Афганистане или других странах, где велись боевые действия.

Под амнистию должны попасть военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала ВС, других войск, воинских формирований и органов и иных организаций, которые принимали участие в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чечне и во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.