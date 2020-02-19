Российский экипаж для отправки на МКС заменят на дублеров
Запуск корабля «Союз МС-16» с 9 апреля не переносится.
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Российскую часть экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» для запуска к Международной космической станции заменят на дублеров, говорится в заявлении Роскосмоса.
«Космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин будут заменены на дублеров по медицинским показаниям», - отмечается в сообщении.
Уточняется, что вместо них на МКС полетят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые должны были отправиться на станцию на следующем корабле «Союз МС-17».
«9 апреля остается, дата остается», - сказал исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.