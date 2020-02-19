Названа новая версия исчезновения малазийского Boeing

Исчезновение шесть лет назад малазийского Boeing могло быть связано с самоубийством одного из пилотов, который мог специально направить самолет в воды Индийского океана. Об этом заявил экс-премьер Австралии Тони Эбботт.

По его словам, именно такая версия с самого начала обсуждалась на высшем уровне, сообщает портал Free Malaysia Today.

Тем временем, американский концерн Boeing начал проверку более 400 самолетов модели 737 MAX, она связана с обнаружением посторонних предметов в топливных баках нескольких новейших лайнеров. Среди найденных там вещей были инструменты и ветошь. В компании надеются, что проверки не приведут к новой отсрочке возврата в эксплуатацию лайнеров этой модели. Их полеты были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф - в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали почти 350 человек.

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез с радаров спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе граждане Китая, Австралии и Малайзии. Именно эти страны три года занимались поисками самолета, но не нашли ни малейших следов пропавшего лайнера.