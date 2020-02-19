Найдены дневники легендарного партизана Франциско Гульона

В архивах найдены дневники легендарного партизана испанского происхождения Франциско Гульона, который действовал под Лугой.

«Жизнь сама по себе это борьба, а жить в борьбе - это самая достойная форма жизни. Я хочу бороться и делать это, пока мне будет позволено. Этой мыслью пронизан весь дневник. Желанием бороться с лютым врагом - фашизмом», - сказал автор книги о партизанском отряде Франциско Гульона Станислав Вязьменский.

Франциско Гульон родился в Мадриде ровно 100 лет назад в семье учителя. В 17 лет стал разведчиком в рядах испанской республиканской армии, сражался с фашистами генерала Франко. А в 19 лет он приехал в Советский Союз, когда началась Великая Отечественная, стал оперативником особого назначения, провел несколько блестящих операций.

В 22 года ему доверили возглавить интернациональный партизанский отряд и забросили в оккупированный Лужский район под Ленинградом.