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Российские парусники-участники кругосветки встретились в Южной Атлантике

Андрей Аркадьев
18:10 19.02.2020
За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Все три российских парусника, участвующих в кругосветном плавании, - барки «Крузенштерн», «Седов» и учебный фрегат «Паллада» - встретились в южной части Атлантического океана. В настоящее время происходит совместное маневрирование под парусами.

Ожидаются спортивные соревнования курсантов по морскому многоборью и вязке узлов, а затем суда примут участие в 200-мильной парусной гонке.

После этого «Крузенштерн» должен взять курс на Буэнос-Айрес, а «Седов» и «Паллада» отправятся в Кейптаун. Всего судам предстоит преодолеть 100 тысяч морских миль.

Кругосветное плавание посвящено 200-летию открытия Антарктиды, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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