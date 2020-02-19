Голикова объяснила запрет на въезд в Россию для граждан Китая

Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, данное решение было принято в силу загруженности российских медицинских организаций из-за сезонной эпидемии гриппа, а также в целях безопасности и здоровья граждан России.

Голикова отметила, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются. Количество граждан, приезжающих в Россию, стало увеличиваться, и обеспечивать условия карантина и постоянное наблюдение тысячам граждан, которые приезжают из Китая, не целесообразно для граждан Китая и для российских медучреждений.

Ранее в правительстве заявили, что с 20 февраля РФ приостановит въезд граждан КНР. Как рассказали в Пекине, Москва заранее сообщила о планах приостановить въезд граждан Китая.

В КНР отметили, что речь идет о временных мерах, которые при улучшении ситуации будут отменены.