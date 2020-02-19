Путин назвал свою зарплату не самой большой в России

В ходе визита в Санкт-Петербург Владимир Путин, отвечая на вопросы жителей, рассказал, что зарплата главы государства не является самой большой в стране.

«Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», - сказал президент.

Помимо этого Путин сообщил, что на данный момент государство занимается решением целого ряда проблем в сфере социального обеспечения.

«Мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию», - отметил глава государства.

Встреча с гражданами прошла после того, как Владимир Путин возложил цветы к памятнику первого мэра города Анатолия Собчака.