В Алеппо приземлился первый за 8 лет пассажирский самолет

Впервые с 2012 года в международном аэропорту Алеппо приземлился пассажирский самолет. Авиарейс прибыл из Дамаска. Это событие ознаменовало возобновление внутренних рейсов между двумя крупнейшими городами Сирии.

На борту воздушного судна находились сирийские официальные лица и журналисты. В аэропорту их встречал военный оркестр.

Аэропорт был закрыт с 2012 года из-за боевых действий, после того, как город контролировали боевики. Они обстреливали воздушную гавань, что делало полеты небезопасными. Правительственные силы изгнали террористов в 2016 году.

В здании аэровокзала были проведены необходимые работы, была отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Теперь воздушная гавань может принимать самолеты и пассажиров.