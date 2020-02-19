В Алеппо приземлился первый за 8 лет пассажирский самолет
Ранее полеты были небезопасными, так как территорию аэропорта обстреливали террористы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Впервые с 2012 года в международном аэропорту Алеппо приземлился пассажирский самолет. Авиарейс прибыл из Дамаска. Это событие ознаменовало возобновление внутренних рейсов между двумя крупнейшими городами Сирии.
На борту воздушного судна находились сирийские официальные лица и журналисты. В аэропорту их встречал военный оркестр.
Аэропорт был закрыт с 2012 года из-за боевых действий, после того, как город контролировали боевики. Они обстреливали воздушную гавань, что делало полеты небезопасными. Правительственные силы изгнали террористов в 2016 году.
В здании аэровокзала были проведены необходимые работы, была отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Теперь воздушная гавань может принимать самолеты и пассажиров.