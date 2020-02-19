Командующий Северным флотом проверил работу пункта приема информации для проекта «Дорога памяти» в Североморске

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев проверил работу одного из пунктов приема информации от граждан об участниках Великой Отечественной войны, который действует на основе центральной библиотечной сети главной базы флота - города Североморска.

Подобные пункты приема информации развернуты на базе муниципальной библиотечной системы практически во всех гарнизонах Северного флота в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. Работники библиотек принимают от посетителей любые документы о советских воинах - участниках Великой Отечественной войны. Это могут быть наградные листы, фотографии, удостоверения личности или военные билеты и даже письма с фронта. Все документы сканируют и возвращают владельцу, а электронный файл сохраняется в базе данных.

Работа по приему и обработке информации об участниках Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, внесших свой вклад в Великую Победу над фашизмом, началась с апреля прошлого года на уровне районных и городских военкоматов. Там были обработаны и оцифрованы архивные данные, а затем начат прием информации от населения.

С 1 февраля текущего года пункты приема информации в рамках проекта «Дорога памяти» были открыты в Военно-морском музее Северного флота и других музейных образованиях. Сегодня в местах базирования сил и дислокации войск Северного флота в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми функционируют 49 пунктов приема и загрузки информационных материалов об участниках Великой Отечественной войны на портал «Дорога памяти» (doroga.mil.ru). Их сотрудниками обработано и загружено на сайт десятки тысяч документов о ветеранах, которые принесли родственники.

Эта важная работа по сохранению памяти о воинах-победителях продолжается. Командование Северного флота призывает всех жителей Крайнего Севера принять в ней участие и передать на портал «Дорога памяти» информацию о своих родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.