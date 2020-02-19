Научная сенсация: российские генетики создали новый препарат для регенеративной медицины

Ученые из Казанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый препарат - генетически модифицированный лейкоконцентрат. Данное средство, в основе которого находятся клетки крови пациента и лечебных генов человека, позволит бороться с ишемическими, дегенеративными и инфекционными заболеваниями. Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда.

Сейчас все большую популярность получает генная терапия. Такой способ лечения подразумевает введение в организм «здорового» генетического материала, который способен восстановить или заменить дефекты в ДНК пациента для устранения причины заболевания, а не его симптомов. Если лечение пройдет успешно, то наблюдается восстановление функции поврежденного гена, сообщает RT.

Специалисты предупреждают, что у генной терапии имеются риски - это возможная злокачественная трансформация клеток пациентов. Данный факт является одним из основных препятствий на пути широкого внедрения генной терапии.

«Коррекция патологических процессов с помощью генетически модифицированного лейкоконцентрата может стать одним из прорывных направлений в генной терапии», - приводятся слова руководителя исследования, профессора Казанского государственного медицинского университета Рустема Исламова в пресс-релизе РНФ.

Этот метод решает еще одну проблему генной терапии, которая связана с доставкой генетического материала. Сегодня есть два ключевых способа доставки терапевтических генов: с помощью безвредных модифицированных вирусов, обладающих естественными механизмами внедрения новой информации в другой организм, или с помощью липосом - пузырьков жира. В медицинскую практику постепенно входит и третий, использующий в качестве транспортера для искусственной ДНК лейкоциты - белые кровяные клетки. Эти клетки в организме выполняют роль защитников от внешних и внутренних патогенов, специалисты их могут легко получить из крови пациента.

Ученые разработали простой способ получить индивидуальный для каждого пациента препарат - генетически модифицированный концентрат белых кровяных телец, несущих новую информацию в виде искусственной ДНК. Из цельной крови пациента специалисты, используя специальный крахмал, выделяют лейкоциты. Потом добавляют терапевтический ген или комбинацию генов в составе предварительно измененного и поэтому неопасного вируса. После этого препарат вводят обратно в кровь пациенту. Лейкоциты перемешиваются с кровью и проникают в разные ткани, при этом не вызывая иммунный ответ.

В настоящее время ученые проводят тестовые исследования работы препарата при травме спинного мозга на мини-свиньях. В будущем эта технология позволит людям справиться с последствиями травм нервных клеток, инсульта головного мозга и заболеваний нервной системы, скорректировать нарушение свертываемости крови, усилить иммунитет при вирусных заболеваниях, а также ускорить регенерацию костной ткани.