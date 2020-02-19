Медведев предложил провести паспортизацию воинских захоронений в РФ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым провести в стране паспортизацию воинских захоронений, в том числе «афганцев». Соответствующее заявление было сделано на встрече с представителями патриотических общественных организаций.

«Нужно провести по-хорошему, по всей стране большую работу по паспортизации такого рода захоронений. Это, наверное, не везде будет просто», - сказал Медведев

По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить, чтобы захоронения с течением времени приходили в упадок и попросту исчезали.

Медведев подчеркнул, что это касается в том числе захоронений погибших в боевых операциях, в том числе в ходе афганских событий.