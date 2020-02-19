Экстремальная посадка самолета SSJ 100 попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма пассажирского лайнера Sukhoi Superjet-100, следовавшего из Ноябрьска в Москву. Кадры выложены в Сети.

На опубликованной записи видно, как самолет качается в воздухе из-за сильного ветра. Самолет садится не с первого раза. Воздушное судно уходит на второй круг, и только со второй попытки пилотам удается посадить лайнер на взлетно-посадочную полосу.

Инцидент произошел 17 февраля в московском аэропорту Домодедово.

Sukhoi Superjet 100 - это первый постсоветский ближнемагистральный гражданский пассажирский самолет. Его разработкой занимались ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и иностранные компании. Самолет предназначен для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4600 километров.

Презентация нового лайнера состоялась в 2007 году в Комсомольске-на-Амуре, поставки самолета начались в 2011 году. На сегодняшний день выпущено более 180 воздушных судов данного типа.