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Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Александра Арсентьева
16:01 19.02.2020
Расходы на индексацию будут составлять 2,41 миллиарда рублей в месяц или 21,7 миллиарда рублей до конца этого года, отметил глава ведомства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov,Global Look Press

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Это затронет около четырех миллионов россиян, из них 3,2 миллиона - получатели социальных выплат.

Расходы на индексацию будут составлять 2,41 миллиарда рублей в месяц или 21,7 миллиарда рублей до конца этого года, отметил глава ведомства.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, увеличат выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, которые проходили службу по призыву; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавшим в результате техногенных или радиационных катастроф и другим, говорится на сайте Минтруда.

Социальная пенсия - это регулярная государственная выплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 - для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или же его не хватает для трудовой пенсии. Социальную пенсию также получают инвалиды и дети без кормильца. В 2019 году ее средний размер составлял 9 266 рублей.

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