Завершено строительство нижнего храма Главного храма ВС РФ

Завершено строительство нижнего храма Главного храма Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение нижнего (малого) храма Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Нижний храм будет посвящен князю Владимиру, поэтому в одном из внутренних залов расположена мозаика Крещения князя Владимира в Херсонесе. Полы храма выложены из мрамора, при строительстве использовался минерал оникс, также имеются вставки из литой латуни. При отливе ступеней и пандусов перед входом в храм использовалась трофейная техника вермахта.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров.

В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1418 дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов).