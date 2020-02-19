Опубликованы кадры задержания исламистов в Москве

В ходе спецоперации Федеральной службой безопасности были задержаны семь участников международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*, которые занимались вербовкой новых адептов и пропагандой экстремистской идеологии. Видео оперативных действий было опубликовано ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, что в ходе задержания дома у злоумышленников были обнаружены книги с запрещенной литературой, пропагандирующей экстремистскую деятельность, и соответствующая атрибутика.

В ведомстве отмечают, что среди задержанных оказались три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, которые проводили сборы участников группировки, где распространяли идеологию запрещенной организации.

На данный момент было возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 282.2 УК РФ.

*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.