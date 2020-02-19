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Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

Александр Пешков
15:30 19.02.2020
На маршруте самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря
© Фото: Минобороны РФ

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 

В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Основной задачей Ту-22М3 является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

Новейшая модификация бомбардировщика - Ту-22М3М получила штангу дозаправки в воздухе, что значительно повышает дальность полета этой машины. 

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