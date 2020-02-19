ФСБ: в Москве задержаны семь исламистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве семь участников группировки «Таблиги Джамаат»*, которые занимались вербовкой новых адептов и пропагандой экстремистской идеологии.

«ФСБ совместно с МВД России на территории Москвы и Московской области пресечена деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, состоящей из уроженцев Центрально-Азиатского региона», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что задержаны 3 главаря и 4 активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию запрещенной группировки.

В ходе спецоперации у исламистов была изъята запрещенная литература и атрибутика.

*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.