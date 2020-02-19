Новые льготы для ветеранов и патриотические акции: итоги заседания оргкомитета «Наша Победа»

В Москве 18 февраля прошло заседание оргкомитета «Единой России» под названием «Наша Победа», где участники обсудили помощь ветеранам, патриотические акции и проект «Дорога памяти». Итогами встречи стали следующие решения: ветеранам предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пожизненно. В преддверии 75-летия Победы ветеранам подарят сотовые телефоны, по которым можно будет бесплатно и без ограничений звонить по России.

В ходе заседания заместитель министра обороны Андрей Картаполов рассказал о масштабном проекте «Дорога памяти» по сохранению памяти о тех, кто сражался за Родину. Он напомнил участникам о том, что на территории храмового комплекса в парке «Патриот» будет организована историко-мемориальная экспозиция «Дорога памяти».

«С помощью мультимедийных систем будут размещены около 33 миллионов имен участников Великой Отечественной войны, а также их сохранившиеся фотографии», - заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

По его словам, на данный момент собрана информация о 29 миллионах человек.

Главной задачей оргкомитета является объединение всех направлений и проектов по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, оказание помощи ветеранам и противодействие фальсификации истории.

Напомним, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 9 мая должно состояться открытие храма ВС РФ.