Лавров: никто не обещал террористам, что их не тронут в Идлибе

В Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Иордании Сергея Лаврова и Хусейна Абдаллы ас-Сафади. Коллега российского министра находится в российской столице с рабочим визитом.

«Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне, почитайте договоренности президентов РФ и Турции, все станет на свои места», - заявил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров.

Лавров подчеркнул, что Москва продолжит работать с Анкарой по Идлибу.

Согласно майской договоренности 2017 года на переговорах в Астане (теперь - Нур-Султан), представители России, Ирана и Турции определили в Сирии границы четырех зон деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая, находящаяся в провинции Идлиб и частях соседних Латакии, Хамы и Алеппо, по-прежнему неподконтрольна правительству республики. Большая ее часть захвачена террористами «Джебхат ан-Нусры»*.

В сентябре 2018 года между Россией и Турцией была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где расположены более десятка разных формирований.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ