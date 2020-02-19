Путин прибыл в Петербург, чтобы почтить память Собчака

Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Мероприятия состоятся 19 февраля. Российский лидер возложил цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове. Путин также посетит концерт памяти бывшего мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Анатолий Собчак был первым мэром Петербурга. Эту должность он занимал с 1991 по 1996 годы. В тот период Путин был его заместителем и руководил его предвыборным штабом.

Зимой 2000 года Собчак был назначен доверенным лицом кандидата в президенты Путина, но в скором времени скончался из-за острой сердечной недостаточности. Это случилось в ночь на 20 февраля в Калининградской области, куда Собчак приехал в рамках предвыборной кампании.