Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе диалога обсуждена обстановка в Ливии. Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране», - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что на переговорах подтверждена необходимость выполнения решений Берлинской конференции по Ливии.

«Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии», - подчеркнули в Минобороны.

20 января ситуация в Ливии и Сирии обсуждалась в ходе телефонных переговоров Шойгу с министром обороны Турции Хулуси Акаром.