Лавров: Москва не выдвигала Анкаре новых требований по Идлибу

Россия не выдвигала Турции новых требований по сирийской провинции Идлиб на переговорах в Москве, для начала нужно выполнить договоренности, достигнутые ранее между российским и турецким президентами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры», - сказал министр.

По словам Лаврова, на состоявшихся переговорах не было достигнуто окончательного соглашения в отношении того, как выполнять сочинские договоренности.