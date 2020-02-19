Госдума приняла законопроект о расширении материнского капитала

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о расширении программы материнского капитала. Проект правительства России, предполагающий разрешить использовать средства из материнского капитала на строительство или ремонт домов на садовых участках, был внесен в Думу в прошлом году.

В январе 2020 года ряд важных инициатив по данному вопросу озвучил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию. Глава государства предложил ввести меры для социальной поддержки населения, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

Представители «Единой России», с учетом пожеланий главы РФ, внесли в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала. Согласно им, продлить программу выплаты денежных средств при рождении детей в РФ следует до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где первый ребенок родился или был усыновлен уже с 1 января 2020 года. Они получат 466 тысяч 617 рублей. А если в семье родился или был усыновлен второй ребенок, выплата от государства за это составит 616 тысяч 617 рублей.

Согласно поправкам, материнский капитал также смогут получить мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.

В третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект 20 февраля.