В Кремле прокомментировали влияние новых санкций США на отношения РФ и Венесуэлы

Новые американские санкции против структуры «Роснефти», которые Россия считает незаконными, не повлияют на отношения РФ и Венесуэлы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой, напротив, они развиваются и будут развиваться дальше», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли американские санкции против Rosneft Trading SA повлиять на отношения России и Венесуэлы.

По его словам, компания собирается рассматривать возможности защиты собственных интересов в судебном порядке, задействование других доступных механизмов, поэтому все меры будут предприниматься в этом плане.

Песков заявил, что американские санкции в отношении дочерних компаний «Роснефти», которые работают в Венесуэле, незаконны, и не повлияют на отношения Москвы и Каракаса.

Касаясь компании Rosneft Trading, в отношении которой американским Минфином были объявлены санкции, пресс-секретарь сказал, что она уже заявила о намерениях рассматривать возможность защиты своих интересов в судебном порядке, с задействованием других доступных механизмов.

США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SAи председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Он также находится на посту вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти», входит в состав ее правления. Соединенные Штаты своим союзникам дают 90 дней, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее Штаты обвиняли «Роснефть» и ее «дочек» в поставках нефти из Венесуэлы на внешние рынки.