Лавров предположил, что США специально сохраняют ситуацию в лагере «Рукбан»

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что ситуация, которая сохраняется в сирийском лагере «Рукбан», поддерживается Соединенными Штатами. По мнению министра иностранных дел, это позволяет американским военным присутствовать на восточном берегу Евфрата.

«В целом у нас ощущение, которое уже не один год существует, что "Рукбан" сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы Соединенные Штаты имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата, в этой части Сирии, в частности», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что боевики, подконтрольные США, использовали людей в лагере в качестве «живого щита». Он отметил, что в «Рукбан» неоднократно пытались направить гумпомощь, а также помочь местному населению вернуться в родные места.