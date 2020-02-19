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В Кремле прокомментировали большое количество предложений по поправкам в Конституцию РФ

Павел Воробьев
13:44 19.02.2020
По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предложения - еще не поправки, и потому не могут влиять на статус основного закона.
В Кремле прокомментировали большое количество предложений по поправкам в Конституцию РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Внесение большого количества поправок в Конституцию размывало бы статус основного закона, однако сейчас речь идет только о предложениях, которые еще будут рассматриваться. Предложения на статус Конституции не влияют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля также отметил, что, согласно словам Владимира Путина, предложения не обязательно реализовывать в виде поправок в Конституцию, есть вариант оформить их другими актами. Какие именно предложения в какой форме реализовать, еще предстоит определиться.

Напомним, о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ Владимир Путин заявил 15 января в рамках послания Федеральному Собранию. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Кроме того, президент предложил закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

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