В Кремле прокомментировали большое количество предложений по поправкам в Конституцию РФ

Внесение большого количества поправок в Конституцию размывало бы статус основного закона, однако сейчас речь идет только о предложениях, которые еще будут рассматриваться. Предложения на статус Конституции не влияют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля также отметил, что, согласно словам Владимира Путина, предложения не обязательно реализовывать в виде поправок в Конституцию, есть вариант оформить их другими актами. Какие именно предложения в какой форме реализовать, еще предстоит определиться.

Напомним, о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ Владимир Путин заявил 15 января в рамках послания Федеральному Собранию. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Кроме того, президент предложил закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.