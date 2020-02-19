Минздрав РФ: поставки препарата для больных муковисцидозом начнутся в ближайшее время
Министерство подготовило специальный план мероприятий для устранения проблем с лекарственным обеспечением пациентов.
© Фото: freestocks.org pexels.com
|
Минздрав РФ: поставки препарата для больных муковисцидозом начнутся в ближайшее время
Министерство подготовило специальный план мероприятий для устранения проблем с лекарственным обеспечением пациентов.
© Фото: freestocks.org pexels.com
В ДPУГИХ CMИ
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Минздрав РФ: поставки препарата для больных муковисцидозом начнутся в ближайшее время
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