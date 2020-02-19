Лавров: РФ поддерживает армию САР, которая отвечает на провокации в Идлибе

Сирийские правительственные силы отвечают на провокации в Идлибе, Москва поддерживает армию САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы их в этом поддерживаем», - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

По словам Лаврова, сирийские военные своими действиями отреагировали на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу.

«Действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу», - добавил Лавров.

Глава ведомства констатировал, что до сих пор не создана демилитаризованная полоса на протяжении периметра идлибской зоны. По словам Лаврова, продолжаются обстрелы позиций сирийской армии из зоны деэскалации, боевики пытаются атаковать российскую базу Хмеймим.